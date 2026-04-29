China condenó a cadena perpetua a menor que, con 14 años, violó y mató a compañera

Un tribunal de la provincia china de Yunnan sentenció a cadena perpetua a un menor que tenía 14 años de edad al momento de violar y asesinar a una compañera de clase, de 15, en un caso que ha vuelto a situar el foco sobre la delincuencia juvenil en el país.

El Tribunal Intermedio de la ciudad de Qujing condenó al acusado, de apellido Jiang, a cadena perpetua por los delitos de violación y homicidio intencionado, además de imponerle la privación de derechos políticos de por vida, según informó la agencia oficial China News Service.

De acuerdo con la sentencia, los hechos ocurrieron entre la noche del 6 de julio y la madrugada del 7 de julio de 2025: el menor agredió sexualmente a la víctima y posteriormente, al temer que el crimen fuera descubierto, la estranguló con las manos, causándole la muerte.

Los jueces consideraron las circunstancias del hecho "particularmente graves", lo que justificó la severidad de la pena.

Este suceso reaviva la discusión social sobre la criminalidad juvenil, sumándose a otros incidentes recientes que generan inquietud. (FOTO: Pexels)

No obstante, al tratarse de un menor de edad en el momento de los hechos, la legislación china no permite la aplicación de la pena de muerte, por lo que el tribunal optó por la cadena perpetua, tras evaluar la naturaleza del crimen y su impacto social.

El juicio contó con la presencia de familiares de la víctima, así como de representantes de órganos legislativos y asesores políticos, además de medios de comunicación.

Otros casos de delitos protagonizados por menores

El caso se produce tras otros episodios recientes que han generado preocupación por la violencia entre menores en China.

En diciembre de 2024, un tribunal de la provincia de Hebei (norte) condenó a cadena perpetua a un adolescente de 13 años por el homicidio de un compañero de clase, en un suceso que suscitó un amplio debate sobre la responsabilidad penal de menores.

El Código Penal chino establece que los menores de entre 12 y 14 años pueden asumir responsabilidad penal en casos graves, previa aprobación de la Fiscalía Suprema.

Diversos casos han reavivado en los últimos años el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención de la violencia en entornos escolares y mejorar los sistemas de protección de menores en el país.