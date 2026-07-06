Lanzamiento de misil chino en el Pacífico desata críticas internacionales

El lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino nuclear chino hacia aguas del océano Pacífico generó este lunes críticas de Australia, Nueva Zelanda y Taiwán, que calificaron la prueba como una acción desestabilizadora en medio del aumento de la actividad militar de Pekín en la región.

La Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) informó que el proyectil, equipado con una ojiva simulada de entrenamiento, fue lanzado con éxito hacia aguas internacionales del Pacífico como parte de su plan anual de ejercicios militares.

Según la agencia estatal Xinhua, China notificó previamente a los países pertinentes y el ensayo "no está dirigido contra ningún país ni objetivo específico".

Tras el lanzamiento, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, calificó la prueba como "desestabilizadora y preocupante", al señalar que ocurre en un contexto de rápido rearme militar chino y de falta de transparencia sobre sus capacidades estratégicas.

En la misma línea, Nueva Zelanda expresó estar "profundamente preocupada" y sostuvo que este tipo de ensayos es incompatible con el objetivo de mantener al Pacífico como una zona de paz.

Desde Taiwán, la Presidencia acusó a Pekín de intentar "intimidar a la comunidad internacional" y aumentar la presión militar en el Indopacífico. Taipéi condenó el ensayo y reiteró que continuará reforzando sus capacidades defensivas frente al incremento de las operaciones militares chinas en la zona.

En respuesta, la Cancillería china pidió a la comunidad internacional "no sobreinterpretar" el lanzamiento y defendió que se trató de un entrenamiento militar rutinario realizado conforme a la práctica internacional. La portavoz Mao Ning insistió en que las operaciones se desarrollaron de forma "segura, normativa y profesional".