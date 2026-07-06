Megarreforma entra a su fase clave con debate en particular en el Senado

La megarreforma comenzará este lunes una nueva etapa de su tramitación en el Senado, con el inicio de la discusión en particular en la Comisión de Medio Ambiente, instancia que revisará las indicaciones al proyecto antes de que continúe su paso por las comisiones de Trabajo y Hacienda.

Como parte del cronograma acordado entre el Ejecutivo y los senadores que participaron en la mesa política, el plazo para presentar indicaciones se extendió hasta las 20:00 horas de este lunes -originalmente vencía al mediodía-, mientras que el calendario general se mantuvo sin cambios, con la votación en la Sala prevista para el martes 21 y miércoles 22 de julio.

El Gobierno apuesta a repetir la mayoría de 26 votos con la que el proyecto fue aprobado en general por el Senado el pasado 24 de junio, tras una estrecha votación de 26 respaldos, 23 rechazos y una abstención.

En la antesala del debate, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), afirmó que las conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, permitieron acercar posiciones para facilitar la discusión de las indicaciones, aunque reconoció que persisten diferencias en materias de principio.

"Claramente hay temas de principios de cada sector en los que es complejo ponerse de acuerdo, pero buscamos un acuerdo pensando en todo el país", sostuvo la senadora, quien explicó que las conversaciones se han concentrado en las compensaciones para resguardar los derechos sociales y en mecanismos que mitiguen el impacto de la exención de contribuciones para los municipios.

Desde la oposición, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reconoció que el Ejecutivo cuenta con los votos para aprobar la iniciativa, pero aseguró que su sector insistirá en incorporar medidas sociales compensatorias mediante indicaciones. Además, cuestionó la invariabilidad tributaria contemplada en el proyecto y señaló que analizan su eventual constitucionalidad.

La megarreforma considera, entre otras medidas, una reducción gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario, un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas, un crédito tributario al empleo, la exención temporal del IVA para la compra de viviendas nuevas y el fin del pago de contribuciones de la vivienda principal para los mayores de 65 años. También incorpora recursos adicionales para el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.