Abelardo De la Espriella ganó la presidencia de Colombia, según conteo al 99,65% escrutado

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 248.310 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70%, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

Pese a ello, de la Espriella ya se presentó este domingo como presidente electo de Colombia en su cuenta personal en la red social X. Preliminarmente, se impone con una ventaja de menos de 0,95 puntos porcentuales a Cepeda.

"Presidente electo de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. Padre y Esposo. Patriota. Abogado. Empresario. Firme por la Patria", dice la descripción del ultraderechista.

Presidentes Noboa (Ecuador) y Milei (Argentina) felicitaron a de la Espriella

Mandatarios latinoamericanos de ideología conservadora ya han reaccionado al eventual triunfo de de la Espriella. Desde Argentina, el presidente Javier Milei publicó en X: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica", en alusión a su apodo (león) y al del posible jefe de Estado electo colombiano (conocido como El Tigre).

"Felicito enormemente a @ABDSPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico", agregó.

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", concluyó en su mensaje, que como siempre lo firmó con la frase "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

En la misma línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, consideró que Colombia "eligió el orden sobre la impunidad".

"Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria", escribió en su cuenta de X.

"Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas", subrayó.

Las relaciones entre Noboa y el saliente presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mantuvieron tensas en los últimos meses tras la guerra comercial desatada por el mandatario ecuatoriano para presionar a su homólogo a mejorar la seguridad en la frontera.

En enero pasado, Noboa anunció la imposición de una "tasa de seguridad" a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30%, que subió posteriormente al 50 y, desde mayo, al 100%. Colombia respondió primero con un 30% para varios productos y, después, impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75% y otras medidas para el comercio.

Posteriormente, Ecuador eliminó la tasa y luego Colombia levantó "casi la totalidad" de los aranceles al país vecino.

Machado: "Tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó que el trinufo de De la Espriella refleja la confianza de los colombianos "en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones".

"Mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta importante victoria", publicó Peña en su cuenta de X.

"El respaldo ciudadano -añadió- refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones".

Para Peña, un economista de derecha que asumió el poder en 2023, el logro de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, "representa también una señal de esperanza" para quienes creen "en la democracia, la libertad y el desarrollo como camino para América Latina".

"Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", agregó.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, por su parte, consideró al abogado colombiano como un "gran aliado" para la "transición democrática de Venezuela".

"Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que, juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente", manifestó Machado en su cuenta de X.

De la Espriella fue abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, hoy detenido en Estados Unidos y señalado como presunto "testaferro" del presidente depuesto Nicolás Maduro, también arrestado en el país norteamericano.

En tanto, la candidata y posible futura presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó que De la Espriella le "brindó hace unas semanas su respaldo en un momento decisivo para el Perú".

"Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje", señaló.

"Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano", agregó la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular aguarda que se confirme su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el 7 de junio, frente al izquierdista Roberto Sánchez, que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Rubio: La Administración de Trump espera trabajar estrechamente con De la Espriella

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó por teléfono este domingo a De la Espriella por su victoria en las presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, y confió en "trabajar estrechamente" en "poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos", entre otros objetivos.

"La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos", declaró Rubio en su cuenta de X.

El secretario de Estado estadounidense habló con De la Espriella tras proclamarse como candidato electo, según el conteo preliminar de la segunda vuelta de este domingo por el que superó con un ajustado margen al candidato de izquierda Iván Cepeda.

"Los mejores días de Colombia están por venir", vaticinó Rubio.

El candidato ultraderechista aseguró que ya había hablado con el presidente estadounidense que reconoció su triunfo.

"Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria", dijo De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo.

El senador y precandidato presidencial de la ultraderecha de Brasil Flávio Bolsonaro felicitó este domingo al abogado De la Espriella y celebró que "las agendas de la derecha siguen triunfando en toda América", según los resultados preliminares divulgados tras la segunda vuelta.

"Felicitaciones a Abelardo, 'el Tigre', nuevo presidente de Colombia", dijo el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en un video grabado en español y publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, el senador también celebró que con el resultado en Colombia, "las agendas de la derecha siguen triunfando en toda América", un hecho que atribuyó a la lucha ultra contra las organizaciones narcoterroristas, la corrupción y el aumento de impuestos, "para que nuestras naciones sean libres y prósperas", afirmó.

El senador concluyó el mensaje diciendo que el triunfo de De la Espriella representa "la victoria del bien sobre el mal" y le deseó "sabiduría, salud y fortaleza" para gobernar bien Colombia.

Flávio Bolsonaro es considerado el principal nombre de la ultraderecha para disputar la Presidencia de Brasil en las elecciones de octubre de este año frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.