El académico de la Universidad Nacional de Colombia, Alejo Vargas, analizó el escenario de cara a la segunda vuelta presidencial en ese país, donde se enfrentarán el senador de izquierda Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella. En conversación con Cooperativa, el analista abordó el impacto político de la contienda, que -a su juicio- se perfila como un plebiscito sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, en medio de un clima de polarización y debate por la seguridad.

Vargas también se refirió al perfil del candidato de derecha, a quien definió como un outsider que ha irrumpido en la política en los últimos años y que ha logrado un fuerte respaldo ciudadano en medio de una campaña marcada por la alta visibilidad pública y el despliegue territorial.

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