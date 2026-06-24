Canciller israelí celebró el triunfo electoral de De la Espriella en Colombia

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, habló por teléfono con Abelardo de la Espriella, ganador de la elección presidencial en Colombia según el conteo preliminar, y ambos coincidieron en consolidar la alianza entre ambos países.

Saar informó de la conversación en su cuenta de X, donde afirmó que el candidato de la derecha radical es "un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel".

"Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos, y le deseé mucho éxito", dice el posteo.

Según Saar, De la Espriella le confirmó su compromiso de "una alianza entre Israel y Colombia que sea más fuerte que nunca (...) yo también destaqué nuestro firme deseo de consolidar esta alianza para el beneficio de ambos pueblos".

Saar ya había felicitado el pasado lunes a De la Espriella por su victoria en las elecciones, usando el apodo del político colombiano con la frase: "¡El Tigre ganó, Colombia ganó!".