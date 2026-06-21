Segunda vuelta presidencial en Colombia avanza sin incidentes

La elección en segunda vuelta del sucesor del presidente colombiano, Gustavo Petro, avanza este domingo sin incidentes, en una jornada en la que el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda ya votaron y llamaron a los indecisos a apoyarlos para ganar.

La organización Misión de Observación Electoral (MOE) destacó "el desarrollo tranquilo de la jornada electoral" con alteraciones mínimas del orden público.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que la única novedad de la jornada es que hay "tarjetones marcados, con rayas o puntos, en 14 (de los 32) departamentos" de Colombia.

"Le pido a las autoridades mucha atención para que se cumpla la voluntad popular, especialmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caquetá, La Guajira, Bogotá, Magdalena, Nariño, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Guainía, Valle del Cauca y Caquetá", agregó el funcionario en X.

Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país para elegir al presidente que gobernará Colombia en el periodo 2026-2030.

Expectativas de los candidatos

Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, del partido Pacto Histórico, aliado de Petro.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %).

El candidato ultraderechista, conocido por sus seguidores como El Tigre, votó a primera hora en el Colegio La Enseñanza de la ciudad caribeña de Barranquilla, a donde llegó vestido con una camiseta de la selección colombiana de fútbol y sombrero panamá adornado con una cinta tricolor.

"Tenemos que derrotar a la tiranía (...) Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios. Hoy Colombia gana, firme por la patria", dijo De la Espriella, quien estuvo acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda; sus cuatro hijos, y una multitud que gritó "Presidente, presidente,Fuera Petro" y "Firme por la patria", el lema de su campaña.

El candidato tardó en salir del puesto de votación porque se tomó fotos con algunos de sus seguidores, escuchó a varias personas e incluso abrazó a personas mayores que se acercaron a saludarlo.

Cepeda, entre tanto, llegó a media mañana al puesto de votación del Colegio San Lucas, en el suroccidente de Bogotá, entre arengas de sus seguidores y acompañado de algunos de sus principales aliados, como la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, su jefa de debate.

"Hemos hecho una campaña limpia, transparente, honesta en la que hemos presentado a la ciudadanía en general nuestras ideas, nuestro programa, nuestros principios, nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años", dijo Cepeda a periodista tras depositar su voto.

El senador izquierdista también agradeció a su electorado por movilizarse durante esta jornada electoral para "cumplir su derecho democrático" de votar, e hizo una invitación para que la jornada transcurra en tranquilidad.

Última votación de Petro como presidente

Petro, por su parte, votó este domingo por última vez como presidente de Colombia y aseguró que no se quedará ni un segundo más en el cargo el próximo 7 de agosto, cuando asumirá quien gane hoy.

"El primer hecho que hay que validar hoy es que el presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo, obedezco a mi pueblo", dijo el presidente, quien zanjó así las especulaciones sobre la posibilidad de no entregar el poder.

Según Petro el balance que harán el tiempo y la historia de sus cuatro años de Gobierno será el de "mucha libertad y mucha democracia, a pesar de las dificultades".

"Entregamos una democracia brillante, viva, multicolor, como la llamo yo, ni un grado menos y sí muchísimos grados más de democracia de como la recibí en un país que en ese momento estaba ensangrentado", afirmó el mandatario, que culmina el 7 de agosto un mandato de cuatro años que comenzó en 2022.