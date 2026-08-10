Alerta en el norte por nuevo sistema frontal: Lluvias con isoterma cero alta y riesgo en quebradas

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, advirtió que un sistema frontal con lluvias, vientos, nevadas y tormentas eléctricas afectará al norte de Chile entre este lunes y miércoles.

Debido a los riegos por esta situación, el organismo informó de una alerta meteorológica en la Región de Atacama y avisos entre Arica y Parinacota hasta Antofagasta por precipitaciones con isoterma cero alta.

Según detallé Cebrián, la preocupación está en la elevación de la temperatura en la precordillera y cordillera, factor que puede provocar un rápido escurrimiento de agua sobre zonas no acostumbradas.

"Lluvia, viento, nevadas y tormentas eléctricas entre el lunes 10 y miércoles 12 de agosto. Lo más relevante serán las precipitaciones que se desarrollarán con isoterma cero alta, lo que significa que lloverá en sectores donde habitualmente cae nieve", explicó la directora nacional de Senapred.

La Dirección Meteorológica de Chile activó alertas por lluvias moderadas a fuertes en Atacama, además de avisos desde Arica y Parinacota hasta Antofagasta. (FOTO: ATON)

Producto de este pronóstico, la autoridad dio cuenta que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) "estableció una alerta meteorológica para la Región de Atacama por lluvias moderadas a fuertes, lo que se suma a los avisos por precipitaciones normales a moderadas en sectores entre Arica y Parinacota y Antofagasta".

A ello se suma una alerta por lluvias moderadas a fuertes en un corto período de tiempo en sectores cordilleranos y precordilleranos de la comuna de Vicuña, en la Región de Coquimbo.

El meteorólogo de la DMC, Alonso Guajardo, explicó que en algunas zonas los montos previstos estarán muy por encima de los registros habituales. "El miércoles van de 8 a 15 milímetros, muy por sobre lo normal donde las precipitaciones anuales son cercanas o están por debajo de los 10 milímetros", detalló.

El especialista advirtió que las lluvias podrían reblandecer el terreno y favorecer remociones en masa. "Que suba la isoterma cero ahí donde hay nieve y caiga agua significa que va a producir un derretimiento y todo eso va a correr por precordillera hacia sectores de valle", explicó Guajardo.

Llamado a la prevención en cordillera y quebradas

Ante la amenaza de que las precipitaciones generen aluviones o aumentos intempestivos de caudal en cauces secos, la máxima autoridad de emergencia solicitó suspender cualquier desplazamiento o actividad en sectores de riesgo o de difícil acceso.

"Ante este escenario que se aproxima, solicitamos a la ciudadanía evitar internarse en sectores cordilleranos y alejarse de quebradas y cursos de agua que podrían reactivarse", cerró Cebrián.