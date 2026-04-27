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Tópicos: Mundo | Colombia | Guerrilla

Chile condenó "en los términos más enérgicos los atentados terroristas" en Colombia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La violencia del fin de semana dejó al menos 20 personas muertas y otras decenas heridas.

Chile condenó
 EFE

La Cancillería chilena manifestó "condolencias y solidaridad al pueblo y al Gobierno de Colombia".

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El Gobierno de Chile expresó este lunes su "rechazo absoluto al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones", tras la ola de violentos ataques perpetrados en los últimos días en el suroeste de Colombia, que han dejado al menos 20 muertos y decenas de heridos.

A través de una declaración, la Cancillería condenó "en los términos más enérgicos los atentados terroristas ocurridos recientemente en el departamento del Cauca".

"Chile expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de Colombia", añadieron.

Los aludidos incidentes de violencia comenzaron el sábado, con un ataque explosivo contra un autobús -perpetrado por supuestos disidentes de las FARC- que causó la muerte de 20 personas y destruyó otros 15 vehículos que también circulaban en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

En los últimos días, hubo también otras embestidas con lanzamientos de explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en el vecino departamento del Valle del Cauca, atribuidos a disidencias del Estado Mayor Central (EMC).

Una camioneta cargada con explosivos, que al parecer tenía como objetivo un puesto militar en El Plateado, en el mismo departamento, detonó y causó heridas a dos policías y a una adolescente, informaron este lunes medios locales.

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