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Tópicos: Mundo | Colombia

Imágenes del terremoto en Colombia: derrumbe de edificios y evacuaciones

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El epicentro del sismo se registró en la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Las ciudades más afectadas son Manizales, Cali y Pereira.

Imágenes del terremoto en Colombia: derrumbe de edificios y evacuaciones
 EFE
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Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (08:34 en Chile) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

Estas son algunas imágenes que ya se han compartido en redes sociales:

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