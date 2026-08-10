ACOT: Ubilla pide "bordes claros" entre la acción de las FF.AA. y las policías

El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) presagió en El Primer Café "un camino auspicioso" para la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El sociólogo destacó que se trata de un grupo de iniciativas que, "en principio, es bien recibido por la ciudadanía", que cuenta con "amplio apoyo" y que esto, "de alguna manera, va a forzar a que todos los sectores -Gobierno y oposición, y las varias sensibilidades dentro de cada uno de estos bloques- se plantee políticamente en condición de escuchar y avanzar en lograr ciertos acuerdos parlamentarios".

El hoy director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo señaló, sin embargo, que un punto "sensible" es la creación de un estado de excepción constitucional nuevo, en espacios territoriales acotados, con foco en la seguridad pública, donde las Fuerzas Armadas "puedan actuar directamente sobre la población civil".

En este aspecto, advirtió, el desafío principal es "dibujar muy claro cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el barrio o comuna".

"El Gobierno tendrá que explicarnos cuáles son sus bordes: el borde entre la acción de las Fuerzas Armadas y la acción de las policías, y también el borde entre las libertades propias de los ciudadanos que viven en un territorio con las herramientas que tiene que tener el Estado para combatir el crimen organizado", enfatizó el exfuncionario de los gobiernos de Sebastián Piñera.

"No estoy de acuerdo con Tohá ni con Squella"

Ubilla explicó que él le asigna una enorme "relevancia a esta agenda de seguridad" y, por lo mismo, opinó que "hay que ser prudente con las declaraciones". En esa línea, marcó distancia tanto con la exministra Carolina Tohá (PPD), quien criticó los anuncios del Gobierno, como del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien le respondió con dureza a ella.

"Yo puedo no acordar los contenidos de lo que dice la la exministra Tohá, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que dice el senador Squella, porque no ayuda a sacar adelante la agenda": estas peleas no contribuyen a evitar que Chile siga siendo "un paraíso para las organizaciones criminales".

En tono más "positivo", cerró afirmando que el ministro Martín Arrau "tiene la película bastante clara", y él espera que junto a Claudio Alvarado y el ministro García Ruminot "puedan formar un grupo sólido que, a pesar de los ruidos que se puedan generar con 'declaraciones van, declaraciones vienen', saquen en el corto plazo esta agenda, sobre todo la reforma constitucional, que es el paraguas, y posteriormente entrar ya en las materias más concretas para hacer los ajustes legislativos".