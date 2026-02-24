Síguenos:
Tópicos: Mundo | Cuba

Díaz-Canel llama a luchar y resistir frente a las "amenazas imperiales" contra Cuba

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario cubano atribuyó la crisis económica al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos ante las restricciones al suministro de crudo.

La Habana solo aceptará un eventual diálogo con Washington en condiciones de igualdad y sin injerencias en el funcionamiento interno del Estado.

Díaz-Canel llama a luchar y resistir frente a las
 EFE
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este martes a luchar y resistir frente a las "amenazas imperiales" y tachó de "genocida" la orden ejecutiva estadounidense que trata de bloquear la entrada de petróleo importado a Cuba.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en su discurso por el 50 aniversario de la creación del Poder Popular (la arquitectura en niveles administrativos del país) en el Capitolio nacional de La Habana, ante ministros y altos cargos del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), organizaciones satélite e instituciones estatales.

"Lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos y, sobre todas las adversidades y amenazas imperiales, nos creceremos y venceremos", afirmó el presidente arrancando el único aplauso de su intervención.

El presidente cubano habló de un "contexto nacional complejo, marcado por dificultades económicas, en un escenario mundial convulso" y de un país donde hay "dolores acumulados,inconformidades legítimas" e "impaciencias".

Sobre las causas, reconoció "errores e insuficiencias" en el Gobierno, pero subrayó principalmente el peso de las sanciones estadounidenses, el "criminal bloqueo recrudecido" y toda una "larga lista de ataques y amenazas".

Denunció en este sentido "la máxima presión económica" de EE.UU., las "medidas coercitivas unilaterales", la inclusión de Cuba en la "espuria y manipulada" lista de países promotores del terrorismo y la "agresiva presión del odio como componente fundamental de la incesante guerra mediática".

Destacó aquí el efecto de "una genocida orden ejecutiva que pretende privar de importantes suministros energéticos vitales al país", en referencia a la decisión firmada el 29 de enero por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que denomina a Cuba de "amenaza inusual y extraordinaria".

Esta orden ejecutiva preveía imponer aranceles a los países que suministrasen petróleo a la isla, pero esta segunda parte del documento quedó anulada tras una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU.

Desde el aumento de la presión de EE.UU. contra la isla, el Gobierno cubano ha abogado por resistir, incluyendo la puesta en marcha de un duro plan de contingencia para subsistir sin crudo importado pese a que el país apenas produce petroleo para satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas.

Asimismo se ha mostrado abierto a un diálogo con Washington, pero siempre desde la igualdad y el respeto mutuo, y sin entrar en cuestiones internas, como son las reformas políticas y económicas o la excarcelación de presos.

Frente a las reiteradas declaraciones de Trump de que hay conversaciones bilaterales, el Gobierno cubano ha negado en repetidas ocasiones que haya una negociación en marcha.

