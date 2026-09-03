EE.UU. sancionó a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, en el marco del embargo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por Washington.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en la "lista negra" a Castro, así como a varias entidades vinculadas a las autoridades estatales, como el Banco Exterior de Cuba (BEC), con sede en La Habana, y Comercial Cupet, encargada de operaciones de comercio exterior de importación y exportación de bienes y servicios para el sector petrolero.

Asimismo, fueron sancionadas Nicarotec, Abapet y Cexni, empresas estatales de Cuba especializadas en la gestión, logística y explotación de sectores clave de su economía, como el de técnicos e industriales, el equipamiento tecnológico para infraestructura energética y la importación de materias primas o maquinaria para el procesamiento de níquel y cobalto.