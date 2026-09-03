Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago14.6°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Cuba

EE.UU. sancionó a un nieto del expresidente cubano Raúl Castro

Publicado:
| Periodista Digital: ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, en el marco del embargo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por Washington.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en la "lista negra" a Castro, así como a varias entidades vinculadas a las autoridades estatales, como el Banco Exterior de Cuba (BEC), con sede en La Habana, y Comercial Cupet, encargada de operaciones de comercio exterior de importación y exportación de bienes y servicios para el sector petrolero.

Asimismo, fueron sancionadas Nicarotec, Abapet y Cexni, empresas estatales de Cuba especializadas en la gestión, logística y explotación de sectores clave de su economía, como el de técnicos e industriales, el equipamiento tecnológico para infraestructura energética y la importación de materias primas o maquinaria para el procesamiento de níquel y cobalto.

contenido de servicio
Las + leídas