Ecuador: Hombre fue condenado a 20 años de cárcel por violar a una adolescente con discapacidad

Un tribunal de Ecuador condenó a un hombre a 20 años de prisión por violar a una adolescente con discapacidad intelectual del 45% en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Los jueces sentenciaron al hombre, identificado como Víctor Alfonso M. M., en calidad de autor, y junto a él condenaron a Vismar Fernando M. V. a siete y cuatro meses, por ser cómplice de la violación.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la tarde 26 de mayo de 2021, cuando Vismar Fernando, aprovechándose de la discapacidad de la menor, la llevó hasta la vivienda de Víctor Alfonso, ubicada en el barrio La Florida de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre, donde este último la violó.

La adolescente contó que el hombre la agredió sexualmente y su madre presentó una denuncia.

El tribunal los declaró culpables y ordenó que el autor pague una multa de 631 salarios básicos (unos 280 millones en pesos chilenos) y que el cómplice pague otra de 231 salarios (poco más de 102 millones de pesos chilenos).

Además, como reparación integral a favor de la víctima, Víctor Alfonso deberá pagar 10.000 dólares (9,2 millones de pesos chilenos), mientras que Vismar Fernando deberá cancelar 5.000 dólares (4,6 millones de pesos chilenos).

Los jueces también ordenaron al Ministerio de Salud que incluya de manera inmediata a la víctima en programas de salud mental, con el fin de que reciba atención psicológica y psiquiátrica especializada, gratuita, continua e integral, durante el tiempo que determinen los profesionales de salud.