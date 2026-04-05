Relatora de la ONU alerta que Ecuador "avanza" en una "deriva autoritaria"

La relatora de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, alertó este sábado que Ecuador "sigue avanzando" en una "deriva autoritaria", que, subrayó, "debe detenerse".

Romero aseguró en su cuenta de X que el Gobierno sigue utilizando la Ley de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en agosto pasado de manera exprés por la mayoría oficialista del Parlamento, para "amedrentar" a ONG "críticas".

Además, que "avanza la preocupante persecución a la Corte Constitucional", el único poder que, durante estos casi tres años de mandato de Noboa, ha sido un contrapeso para algunas de sus decisiones.

La relatora señaló que ella y otros expertos han enviado cartas al Ejecutivo con sus preocupaciones sobre "el deterioro del espacio cívico", la "adopción de leyes regresivas" y ataques contra los jueces constitucionales.

Y que también han enviado cartas "relatando la desprotección y ataques a personas defensoras de derechos humanos" y a pueblos indígenas y rurales.

"Es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país", lamentó Romero.

Críticas de Noboa a la ONU

El pasado miércoles, el presidente Noboa criticó a la ONU después de que diversos comités y expertos mostraran sus preocupaciones por denuncias de posibles excesos de las fuerzas de seguridad, incluidas desapariciones forzadas, cometidos durante el "conflicto armado interno" declarado desde 2024 contra los grupos criminales.

"Creo que la ONU debería de dejar de tener una inclinación ideológica y simplemente enfocarse en la vida, enfocarse en las personas. Garantizar la vida a la mayoría que no comete crímenes y también revisar la situación de los que cometen crímenes sin parar", señaló el mandatario en una entrevista con un medio local.

Afirmó que invitaba a la ONU a que haga un informe sobre los más de 9.000 homicidios que registró Ecuador en 2025 y sobre los familiares de esas personas.

"Llevamos este año más de 1.800 homicidios, ¿hay algún informe especial sobre eso? ¿Hay alguna preocupación sobre la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres asesinados en el Ecuador víctimas de narcotráfico, del terrorismo, de la trata de personas y la minería ilegal? No los hay", cuestionó.