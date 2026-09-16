Cadena CBS reveló daños por ataques iraníes en bases militares de EE.UU.

La cadena de televisión estadounidense CBS dio a conocer fotografías de bases militares en Medio Oriente, tras ataques iraníes con misiles y drones, que hasta ahora no eran conocidas por el público.

"Las imágenes fueron enviadas a CBS News por militares en servicio activo bajo condición de anonimato, debido a las estrictas restricciones de comunicación vigentes en las Fuerzas Armadas", detalló el medio.

Según agrega, un militar desplegado en Medio Oriente dijo que "se trata de daños importantes en nuestras bases que no se han comunicado al público estadounidense".

"Estamos ahí parados, con los ojos cerrados, recibiendo golpes en la cara" agregó el uniformado.

Una de las fotografías, de la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, da cuenta del impacto directo que afectó a un avión de alerta temprana Boeing E-3 Sentry, que se ve partido en dos.