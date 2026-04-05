"Abran el puto estrecho, bastardos": Trump amenaza a Irán al filo de atacar plantas energéticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz, e instó a la república islámica a reabrir "el puto estrecho".

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!", escribió Trump en un su red social, Truth Social.

"Abran el puto estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡Ya lo verán! Alabado sea Alá", añadió el republicano.

El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (misma hora chilena) el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Medio Oriente, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán.

Trump prometió que, si Irán no resuelve esta situación antes del plazo, destruirá sus centrales eléctricas.

Tal ataque podría presionar al alza, aún más, los precios de la energía, el combustible y de las cadenas de suministro, en un contexto en el que se encuentran disparados.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", había escrito el sábado el republicano en sus redes.

Además, el presidente estadounidense prometió, hace unos días, atacar "con dureza" a Irán en las próximas dos o tres semanas.

Trump se dirigió a la nación el miércoles en un mensaje en el que no informó de detalles concretos para poner fin a la guerra, ni de una estrategia para la reapertura de Ormuz.