De madrugada, Trump logró avanzar a voto final en la Cámara su plan fiscal

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, consiguió agrupar esta madrugada el mínimo de votos conservadores necesarios para superar un voto de procedimiento que ha permitido iniciar el debate del megaproyecto presupuestario de Donald Trump, que aumentará el déficit en más de 3 billones de dólares e incorpora fuertes recortes a las coberturas médicas de millones de personas.

Johnson dejó el voto de procedimiento que determina las reglas del debate parlamentario abierto durante casi seis horas, mientras Trump hacía llamadas a los congresistas republicanos rebeldes, hasta conseguir de madrugada 219 votos frente a los 213 opuestos a abordar un voto final sin realizar profundos cambios a la ley, algo que muchos conservadores pedían.

This was the longest vote in the history of the House of Representatives (2:08pm - 9:31pm). pic.twitter.com/MPGtgRgE1P