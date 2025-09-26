EE.UU. revocó visa de Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes que le retiró el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar, en un acto en Nueva York, a soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".

"Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", reza un mensaje de esa cartera en su cuenta de X.

"Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro", añade el escueto mensaje.

En un acto convocado en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza, Petro pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su gobierno para así permitir que pueda operar un eventual "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino.

El mandatario colombiano dijo que propondrá la creación de dicha institución a la Asamblea de Naciones Unidas, donde pronunció un discurso el pasado jueves.

"(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los EE.UU. Por eso desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de EE.UU. que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles", clamó Petro durante la manifestación.

ATENCIÓN 🚨 #PetroEnLaONUXRTVC El presidente @petrogustavo les solicita a los militares del Ejército de Estados Unidos a “no apuntar contra la humanidad” y les pidió que “desobedezcan la orden Trump y obedezcan la orden de la humanidad"



El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento, sólo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como "Uniting for Peace", debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

"Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional", puntualizó el presidente colombiano.

Según indicaron fuentes diplomáticas a EFE, Petro ya abandonó EE.UU. "como estaba previsto" de regreso a Bogotá.