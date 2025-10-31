Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.4°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Prensa estadounidense afirma que Trump alista ataque a Venezuela, pero él lo niega

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La arremetida armada contra instalaciones militares de la dictadura chavista está sobre la mesa y podría ocurrir "en cuestión de días, incluso horas", dicen medios norteamericanos.

"No es verdad", contestó el mandatario al ser consultado sobre el asunto.

Prensa estadounidense afirma que Trump alista ataque a Venezuela, pero él lo niega
 EFE

Los trascendidos se dan en medio de la tensión por los bombardeos de EE.UU. contra narcolanchas en aguas caribeñas, que han dejado 61 muertos y este viernes fueron considerados ilegales por la ONU.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes estar considerando atacar a Venezuela, después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmaran que su Gobierno se prepara para hacerlo, con foco en instalaciones militares.

Trump fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, en base a una conversación con fuentes cercanas a la Administración, y respondió: "No, no son verdad".

El mandatario no desarrolló su respuesta y volvió a dar la misma cuando se le repreguntó sobre decisiones militar contra Venezuela.

Según el diario de Miami, los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas".

Sin embargo, el WSJ matizaba que la decisión aún estaba sobre la mesa.

De llevarse a cabo las acciones bélicas, supondrían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe -que pronto contará con la presencia del mayor portaaviones estadounidense- y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia Washington. 

Más de 60 muertos en 15 ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 15 ataques letales contra lanchas presuntamente cargadas con drogas, dejando por el momento 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber "violado el derecho internacional" con estos ataques que considera "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada