Prensa estadounidense afirma que Trump alista ataque a Venezuela, pero él lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes estar considerando atacar a Venezuela, después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmaran que su Gobierno se prepara para hacerlo, con foco en instalaciones militares.

Trump fue preguntado cuando iba a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, en base a una conversación con fuentes cercanas a la Administración, y respondió: "No, no son verdad".

El mandatario no desarrolló su respuesta y volvió a dar la misma cuando se le repreguntó sobre decisiones militar contra Venezuela.

Según el diario de Miami, los ataques desde el aire podrían ocurrir "en cuestión de días o, incluso, horas".

Sin embargo, el WSJ matizaba que la decisión aún estaba sobre la mesa.

De llevarse a cabo las acciones bélicas, supondrían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe -que pronto contará con la presencia del mayor portaaviones estadounidense- y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas y se dirigen hacia Washington.

Más de 60 muertos en 15 ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 15 ataques letales contra lanchas presuntamente cargadas con drogas, dejando por el momento 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber "violado el derecho internacional" con estos ataques que considera "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.