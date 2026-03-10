"La banalidad del mal": Boric arremete contra Trump por burlesca frase sobre la guerra en Irán

"¿Por qué los hundimos? Dijeron que es más divertido hundirlos". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el lunes esta grotesca frase sobre el actuar de su ejército en la guerra de Irán, lo que generó la reacción inmediata de Gabriel Boric, quien vive hoy su último día como Mandatario.

En una conferencia realziada ayer en Miami, Trump comentó que "la Armada iraní ha desaparecido, todo está en el fondo del océano. 46 barcos. ¿Por qué los hundimos? Dijeron que es más divertido hundirlos... piénsenlo: eliminamos 46 y, en realidad, tardamos tres días y medio".

Compartiendo el video subido por el diputado regional de la izquierda española Víctor Egío, el Presidente Boric destacó la postura que tomó como Presidente de Chile frente a lo que representa Donald Trump.

"Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa: La banalidad del mal".

La declaración de Boric se da luego de que este fin de semana el presidente electo, José Antonio Kast, asistiera a la cumbre convocada por Trump donde el líder estadounidense presentó el llamado "Escudo de las Américas", junto a 12 aliados ideológicos de América Latina, entre ellos el futuro mandatario chileno.

¿ideología o soberanía?

La exdiputada María José Hoffmann (UDI) consideró que las declaraciones de Boric tienen que ver "con los constantes enfrentamientos y chorerzas del presidente que no contribuyen.

En El Primer Café, Hoffmann afirmó que "cuando uno es mandatario tiene que envestirse y el espectáculo que hemos tenido permanentemente no solo con Estados Unidos, sino que sobre todo a partir del cable chino, cómo deja el Presidente deteriorada las relaciones; las mochas con Israel, o sea, siempre sus gustos".

La también vicepresidenta de la UDI agregó que "Estados Unidos es un socio estratégico y comercial igual que China, por lo tanto, hay que cuidarlo y hay que tratar con respeto, que el personaje no lo merezca o no lo amerite de acuerdo a su propia ideología no tiene que ver con cómo deja a Chile, porque al mismo tiempo, él que empujaba tanto la candidatura de Bachelet, este tipo de cosas tampoco contribuyen, o sea, le está dando el tremendo abrazo del oso".

Desde Revolución Democrática, Andrés Couble defendió a Boric afirmando que en la coyuntura internacional "es bien importante las posiciones que marque tanto el presidente como el futuro presidente y cómo se conduzcan las relaciones internacionales. María José habla de gustitos ideológicos y habla de casi la pataleta del presidente contra Israel. Lo que está haciendo es denunciando un genocidio".

Couble explicó que con EE.UU. la postura es similar porque "cuando vemos un liderazgo mundial que lo que está haciendo es poniendo en riesgo la seguridad del mundo, viendo que casi se toma la guerra como un juego, que llega e interviene según sus intereses propios y quiere que el resto se supedite a los intereses propios, me parece muy bien que el Presidente de un país marque distancia y también haga valer nuestra soberanía".

"Y me parece lamentable lo que el presidente electo, futuro presidente, esté casi firmando una alianza militar con Estados Unidos", dijo en relación a la asistencia de Kast a la cumbre donde fue el único líder que no firmó la carta debido a que aún no es mandatario en funciones.