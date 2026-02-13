Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump anunció cumbre en Miami con Milei, Bukele y otros presidentes latinoamericanos

Invitó para el 7 de marzo a quienes le han demostrado mayor afinidad política y diplomática.

Trump anunció cumbre en Miami con Milei, Bukele y otros presidentes latinoamericanos
La cita se dará dos meses después de la captura de Nicolás Maduro, utilizada por el republicano para reinterpretar la "doctrina Monroe" sobre la influencia hemisférica de Estados Unidos y contrarrestar a China.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, liderará una cumbre regional con los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Honduras, Nasry Asfura, y de Paraguay, Santiago Peña, el próximo 7 de marzo en Miami, según confirmó a la agencia de noticias EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Trump invitó a la cita a los líderes latinoamericanos con los que ha mostrado mayor afinidad política y diplomática desde su regreso a la Casa Blanca, y convocó el encuentro mes y medio después de ordenar la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una operación que ha utilizado para enfatizar lo que denomina su reinterpretación de la 'doctrina Donroe' en la región.

Esta reformulación de la 'doctrina Monroe' -concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas- se ha convertido en una de las piezas clave de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Esta estrategia pasa, entre otras cosas, por eliminar a las organizaciones narcotraficantes con presencia en Latinoamérica y por contrarrestar la creciente influencia de China en toda la región.

Gran afinidad con Milei y Bukele

Desde que volvió a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha mostrado una gran cercanía con Milei o con Bukele, desde materia económica hasta políticas de inmigración.

A su vez, los gobiernos de Daniel Noboa en Ecuador o Santiago Peña en Paraguay han mostrado su apoyo explícito a las políticas de la Administración Trump en Latinoamérica, incluyendo las ejecuciones sumarias de supuestos narcotraficantes en el Caribe o el Pacífico.

Trump también ha respaldado públicamente a Nasry Asfura como su candidato preferido en las recientes y controvertidas elecciones presidenciales en Honduras, y la llegada al poder de Rodrigo Paz en noviembre a Bolivia ha reforzado a su vez enormemente los lazos y la cooperación entre La Paz y Washington.

