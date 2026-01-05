Delcy Rodríguez jura como jefa de Estado de Venezuela tras detención de Nicolás Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, en un escenario marcado por la crisis institucional abierta dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores en el marco de una operación militar estadounidense desplegada en Caracas y en otros tres estados cercanos.

Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- afirmó que, en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad", no descansará "ni un minuto para garantizar la paz".

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", dijo Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que denunció que Maduro y Flores son "rehenes" en Estados Unidos.

La presidenta encargada aseguró además que no va a descansar "para ver a Venezuela en el destino que le corresponde y en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", así como para "garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política".

Rodríguez fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a asumir el cargo tras la detención del mandatario y su esposa. La también ministra de Hidrocarburos ya presidió su primer consejo de ministros y designó una comisión, encabezada por Jorge Rodríguez e integrada por hijos de Maduro, para gestionar la liberación del matrimonio en EE.UU.

Asimismo, anunció en Telegram una propuesta a Washington para avanzar en una "agenda de cooperación" conjunta. En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a Rodríguez "acceso total" a Venezuela en materia de recursos naturales, y señaló que evalúa reabrir la embajada de su país en Caracas.

En una entrevista con The Atlantic, Trump advirtió que, si Rodríguez "no hace lo correcto", le espera un futuro "peor" que el de Maduro.

Maduro y Flores fueron trasladados este lunes a un tribunal federal de Nueva York, donde se declararon no culpables de todos los cargos. El mandatario enfrenta cuatro acusaciones federales, entre ellas conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, y colaboración con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.