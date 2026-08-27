Trump quiere cambiar el nombre del Pacífico o del Atlántico como "océano América"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este jueves que se está planteando cambiar el nombre al océano Atlántico o Pacífico para denominar a alguno de los dos como "océano América".

"Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos", afirmó Trump en un acto en el Despacho Oval en el que firmó una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como lago América.

A preguntas de los periodistas sobre la nueva denominación del lago que comparten Estados Unidos y Canadá, Trump recordó que ya había renombrado el golfo de México, como golfo de América, tras una orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, el mismo día que llegó a la Casa Blanca.

"Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago", explicó el mandatario, que no dudó en ampliar sus aspiraciones a alguno de los dos océanos que bañan Estados Unidos.

Las órdenes para el cambio de denominación sólo afectan a los registros y documentos federales estadounidenses, sin ninguna vinculación fuera del ámbito oficial de Estados Unidos.

Renombró el lago Ontario a "lago América" en medio de guerra comercial con Canadá

Si al comienzo del mandato del republicano fue México el país vecino que vio afectada su nomenclatura geográfica, ahora le ha tocado el turno a Canadá, con el que Trump se ha enzarzado en una guerra comercial.

"Sobre el cambio a 'lago de América' es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo", aseguró el mandatario, que ya había lanzado la amenaza sobre el lago Ontario este martes a través de las redes sociales.

La "nueva" denominación de Trump llega en plena escalada en las diferencias arancelarias con Canadá.

La tensión entre los dos aliados históricos llegó a su punto más alto el fin de semana, cuando entraron en vigor los nuevos gravámenes de Washington, ante lo que Carney prometió responder "dólar por dólar" con represalias que se aplicarán a partir del 8 de septiembre.

Trump además amenazó este lunes con aumentar al 50% los aranceles sobre todos los vehículos, partes y acero provenientes del país vecino a partir del 1 de enero de 2027.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el republicano ha hecho continuas referencias a Canadá como el "estado 51" de Estados Unidos, algo que el Gobierno canadiense rechaza categóricamente.