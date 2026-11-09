Trump tras derrota electoral: "¿Alguien cree realmente que fueron honestas?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes la limpieza de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, que asestaron un duro golpe a su partido y otorgaron a la oposición demócrata el control de ambas cámaras del Congreso.

"¿Alguien cree realmente que estas 'elecciones' fueron honestas? ¿Cómo pudieron estar tan equivocadas las encuestas?", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

"Algunas 'oleadas' de votos anticipados fueron tan masivas que resultaba imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar", añadió el republicano.

El mensaje concluyó con otro cuestionamiento: "¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!".

Cuestionamientos al sistema electoral

Trump, que sigue sin reconocer su derrota ante Joe Biden en las presidenciales de 2020, ha insistido en cuestionar la fiabilidad del voto por correo y la limpieza de los procesos electorales en Estados Unidos.

En su publicación, el mandatario también apuntó contra los sistemas utilizados para procesar los votos, al insinuar que su funcionamiento tiene más peso en los resultados que la voluntad de los electores.

Hasta ahora, Trump no había cuestionado los resultados de los comicios del pasado martes e incluso había reconocido que la guerra que inició contra Irán y sus políticas migratorias habrían llevado a parte de sus votantes a sufragar contra el Partido Republicano.

El presidente también había manifestado su disposición a trabajar con los demócratas en el Congreso a partir de enero, cuando comienza la nueva legislatura.

Cambio en la jefatura de gabinete tras la derrota

En paralelo, el republicano anunció el viernes que Stephen Miller reemplazaría a Susie Wiles como jefe de gabinete.

Miller, hasta entonces subjefe de gabinete para políticas, es considerado el principal arquitecto de la política migratoria de su Administración.

Las elecciones del 3 de noviembre permitieron renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir gobernadores y autoridades locales.