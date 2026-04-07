La tensión en Medio Oriente se ha disparado tras un nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Irán. La amenaza de "hacer desaparecer en una noche" a la nación persa, en un lenguaje calificado de "grandilocuente", ha puesto al mundo en vilo, levantando interrogantes sobre la verdadera intención detrás de estas declaraciones.

En entrevista con Cooperativa, Robert Funk, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, subrayó la gravedad del mensaje del mandatario estadounidense, sobre todo por “la transparencia con el cual amenaza a Irán y que deja claro que los ataques incluirían a blancos civiles, no solamente militares”.

La elección de la palabra "civilización" para describir el objetivo del ataque no es trivial. El académico explicó que esta terminología "claramente apunta a ese orgullo que sienten los iraníes de que tienen una civilización milenaria y de muchas colaboraciones".

Finalmente, advirtió que, si la presión estadounidense se mantiene, se incrementará el riesgo de que la "guerra más o menos fría se convierta en una guerra caliente".

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