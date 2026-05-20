El búfalo "Donald Trump" de Bangladesh se hizo famoso y justo lo van a sacrificar
Desde un comedor social en La Florida, Presidente Kast lanzó el Plan Protege Invierno 2026
Los Knicks remontaron 22 puntos y tomaron la ventaja en la final del Este
Cambio de gabinete: Primera dama reconfortó a las removidas Sedini y Steinert
El búfalo "Donald Trump" de Bangladesh se hizo famoso y justo lo van a sacrificar
Emery ganó su quinta Europa League: Así fue la victoria de Aston Villa en Estambul
La formación de la UC para el crucial duelo ante Barcelona
Un búfalo albino se convirtió en sensación viral en Bangladesh debido a su parecido con Donald Trump.
El animal, de 700 kilos, luce una cabellera rubia peinada al modo característico del presidente de Estados Unidos, y ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, ubicada a las afueras de Daca, la capital del país surasiático.
Según medios locales, el dueño de la granja compró el bovino hace 10 meses y fue su hermano el que notó el parecido con el líder republicano.
El animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio, que se celebra a finales de mayo; una celebración llevada a cabo por los musulmanes.
El martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará".