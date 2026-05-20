Un búfalo albino se convirtió en sensación viral en Bangladesh debido a su parecido con Donald Trump.

El animal, de 700 kilos, luce una cabellera rubia peinada al modo característico del presidente de Estados Unidos, y ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, ubicada a las afueras de Daca, la capital del país surasiático.

Según medios locales, el dueño de la granja compró el bovino hace 10 meses y fue su hermano el que notó el parecido con el líder republicano.

El animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio, que se celebra a finales de mayo; una celebración llevada a cabo por los musulmanes.

El martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará".

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