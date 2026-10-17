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Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU.: Conductor irrumpió en cancha de fútbol y dejó dos muertos, entre ellos un niño

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Un vehículo ingresó al complejo deportivo Stryker durante el desarrollo de un partido. El siniestro dejó como saldo fatal a un adulto y un niño fallecidos en el lugar.

EE.UU.: Conductor irrumpió en cancha de fútbol y dejó dos muertos, entre ellos un niño
 Pixabay (referencial)

Otras dos personas resultaron heridas y debieron recibir atención de los servicios de emergencia.

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Un niño y un adulto murieron y otras dos personas resultaron heridas este sábado después de que un conductor irrumpiera con su vehículo en un campo de fútbol en Wichita (Kansas), según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en el complejo deportivo Stryker, donde familias atendían a un partido de fútbol alrededor de las 15:25 hora local (20:25 GMT).

El capitán Aaron Moses, del Departamento de Policía de Wichita, señaló en una conferencia de prensa que el conductor, que viajaba con dos menores en el vehículo, descrito por el medio KWCH como una camioneta negra, se encuentra bajo custodia.

Las dos víctimas mortales, que fallecieron en el lugar del incidente, aún no han sido identificadas.

La policía continúa investigando y señaló que no existe una amenaza mayor para la comunidad. "Esto es una tragedia", declaró Moses.

Las actividades en el complejo deportivo fueron canceladas por el Ayuntamiento de Wichita hasta nuevo aviso.

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