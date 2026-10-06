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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Ejecuciones

Christa Pike está consciente y hablando, según sus abogados

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación", indicó su defensa.

La mujer permanece esposada a una camilla en cuidados intensivos y bajo custodia policial.

Christa Pike está consciente y hablando, según sus abogados
 EFE (archivo)

La condenada a la pena de muerte sigue recibiendo atención médica tras haber sobrevivido a la administración de dos dosis letales de pentobarbital.

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Christa Pike, la mujer que sobrevivió la semana pasada a una ejecución fallida en Tennessee, se encuentra consciente y puede hablar, según informaron este martes sus abogados.

"Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación", declararon en un comunicado sus defensores, Randy Spivey y Kelly Gleason.

Pike, de 50 años, continúa recibiendo atención médica tras haber sobrevivido a la administración de dos dosis letales de pentobarbital y haber sido hospitalizada después del fallido intento de ejecución del 30 de septiembre, de acuerdo con sus abogados.

La mujer permanece esposada a una camilla en cuidados intensivos y bajo custodia policial.

Es la segunda vez este año que la aplicación de la pena de muerte falla en el estado de Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026.

A esta medida se sumó la dimisión este sábado del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.

Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer un año antes, era la primera mujer a ser ejecutada en este estado en más de 200 años.

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en EE.UU. en 1977, según datos del Death Penalty Information Center, organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país.

Actualmente, 42 personas se hallan en el corredor de la muerte en Tennessee.

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