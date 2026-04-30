Escolares evitan accidente tras desmayo de conductora de bus en EEUU

Un grupo de escolares evitó un accidente en una carretera de Mississippi, Estados Unidos, luego de que la conductora se desmayó mientras manejaba.

El hecho ocurrió cuando el bus acababa de salir de una escuela secundaria y la conductora, Leah Taylor, perdió el conocimiento tras sufrir una crisis asmática.

Tras darse cuenta de la crítica situación, uno de los estudiantes tomó el control del volante al notar que el vehículo comenzaba a desviarse, mientras otro intentó frenarlo para reducir la velocidad.

Finalmente, los menores lograron controlar el bus, desviarlo hacia la berma central y detenerlo sin que se registraran heridos. Tras la maniobra, algunos estudiantes dieron aviso a los servicios de emergencia, mientras otros asistieron a la conductora, quien utilizaba un nebulizador en medio de la crisis.

Minutos más tarde, equipos de emergencia llegaron al lugar y trasladaron a la mujer para su atención médica, quien posteriormente logró recuperarse.

Los estudiantes fueron reconocidos por su actuar en una actividad escolar, donde la conductora valoró su reacción ante la emergencia. "Estoy muy orgullosa de ellos. Los quiero a todos y cada uno de ellos. Voy a pensar en cómo me salvaron la vida", aseguró.