Nueva portavoz de la Casa Blanca duró cinco días en el cargo tras criticado debut ante la prensa

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes después de que el presidente Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas por su desempeño en lo que fue su primera y única rueda de prensa en la Casa Blanca.

Según revelaron medios como The New York Times y The Guardian, la salida de Zacharia se produjo este viernes. De este modo, sólo estuvo cinco días en el cargo de secretaria de prensa en la sede presidencial.

Trump anunció el nombramiento de su nueva portavoz el viernes 9 de octubre y su asunción se formalizó el lunes 12, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia.

Sin embargo, la primera comparecencia de Zacharia ante la prensa, el martes 13, estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.

También tuvo dificultades para responder a algunas cuestiones, como una sobre el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

Horas antes, Trump le sugirió abandonar

Horas antes de la salida de Zacharia, Trump le sugirió que se replantee continuar en el cargo, ya que también se veía envuelta en otra polémica por sus credenciales como abogada, después de reconocer que no aprobó el examen de acceso a la profesión en California.

"Le dije: 'Si yo fuera tú, me lo replantearía'", aseguró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca antes de acudir a un mitin republicano en Georgia, como parte de su agenda rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Trump dijo que hablaría con su ahora exportavoz cuando regresara a la Casa Blanca y que dejaría la decisión de renunciar en sus manos: "¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto", afirmó ante los periodistas, antes de añadir que dejaría "que ella tome esa decisión".

A las críticas por el debut se sumaron las dudas sobre la trayectoria profesional de Zacharia. Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento, pero ella reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que realizó en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

"Anoche estuvo en 'Fox & Friends' (un programa de la cadena Fox). La han tratado, diría yo, de forma bastante desagradable. Hace dos minutos le dije a Katie: 'No tienes por qué hacer esto si no quieres'", afirmó Trump, quien añadió que solo quería que fuera feliz.

Posteriormente, este mismo viernes, Zacharia volvió a defenderse en una entrevista con Fox News, donde argumentó que su función es "representar al presidente ante la prensa" y no ejercer como abogada de la Casa Blanca.