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Tópicos: Mundo | EE.UU.

Hombre fue condenado a 100 años por participar en asalto a instalación del ICE en Texas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Benjamin Hanil Song fue sentenciado por cargos de terrorismo doméstico en relación al grupo "Antifa", junto a otras siete personas que recibieron penas que oscilan entre los 30 y 70 años.

El caso es relacionado a una protesta a las afueras de un centro de detención de inmigrantes que terminó con un tiroteo en el que un policía resultó herido

Hombre fue condenado a 100 años por participar en asalto a instalación del ICE en Texas
 EFE archivo

La defensa sostuvo que los cargos eran un intento de la Administración de Donald Trump para criminalizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

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Un ciudadano estadounidense fue condenado este martes a cien años de prisión por el intento de asesinato de un agente de policía durante un asalto perpetrado en julio de 2025 contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alvarado, Texas.

Se trata del primer juicio impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump contra ciudadanos estadounidenses por cargos de terrorismo doméstico en relación con Antifa, un movimiento e ideología de izquierda que la Administración republicana presenta como un grupo organizado.

El caso está relacionado con una protesta a las afueras de un centro de detención de ICE a las afueras de Dallas, que escaló y terminó con un tiroteo en el que un oficial de policía resultó herido.

El condenado es Benjamin Hanil Song, que fue sentenciado hoy junto a otros siete cómplices que recibieron penas de prisión que oscilan entre los 30 y los 70 años.

El juicio se presentaba como una prueba clave de la capacidad del Gobierno republicano para probar que el movimiento Antifa (abreviatura de antifascista) constituye, como han defendido, un problema de "terrorismo doméstico".

La defensa de los acusados, por su parte, sostenía que los cargos eran un intento de la Administración de Trump por criminalizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Funcionarios federales elogiaron este martes las condenas como parte de los esfuerzos gubernamentales para desmantelar grupos organizados que cometen actos de violencia política en nombre de Antifa, según publicó la prensa estadounidense.

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