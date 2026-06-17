Irán y EE.UU. confirmaron haber firmado acuerdo de entendimiento para la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el portavoz del del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil BaghaeiIrán, confirmaron haber firmado por adelantado el acuerdo de entendimiento que busca terminar con la guerra.

Baghaei reveló que los presidentes de ambos países firmaron digitalmente el convenio, que entró en vigor de forma inmediata, según declaraciones difundidas por la cadena estatal iraní Press TV.

"El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos está ahora oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado", afirmó la autoridad, quien descartó además la celebración de una ceremonia presencial en Suiza.

El portavoz explicó que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país fue deliberada: "Cuando el texto es firmado por las más altas autoridades de ambos países, violarlo tendrá naturalmente un mayor costo".

Poco más tarde, Trump dijo que firmó el acuerdo con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, Francia, al que fue invitado por el presidente de Francia, Emmanel Macron.

"Está firmado. Lo firme en Versalles", se limitó a responder el mandatario cuando fue consultado por la prensa sobre la firma del acuerdo de entendimiento con Irán.

Posteriormente, su asesor, Dan Scavino, compartió en X un video en el que se observa a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándoselo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la "finalización inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese periodo, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Asimismo y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

La firma del acuerdo marca el primer acuerdo formal entre Washington y Teherán desde el retiro estadounidense del pacto nuclear de 2015.