Juez federal ordenó revelar el contenido censurado de los archivos Epstein

El juez federal Emmet Sullivan ordenó este jueves que el Departamento de Justicia de EE.UU. revele el contenido censurado en los archivos del caso de Jeffrey Epstein -que incluyen varios correos electrónicos sobre videos y actividad sexual con mujeres menores de edad- o justifique por qué decidió suprimirlo.

El magistrado dio al Gobierno de Donald Trump hasta el 2 de julio para cumplir con la orden, tras una demanda presentada por la periodista independiente Katie Phang, quien alega que el Departamento de Justicia ocultó información importante, que el público tiene derecho a conocer.

Entre la información tachada por el Gobierno se encuentran "al menos ocho intercambios de correos electrónicos con el Sr. Epstein sobre un 'video de tortura' y actividad sexual con mujeres jóvenes, incluidas menores de edad", y también una entrevista de una mujer que afirma haber sido abusada por Trump cuando era menor, señala la demanda