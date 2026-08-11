Casa Blanca busca bloquear impuesto a la segunda residencia en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar analizando si el gobierno federal puede invalidar de alguna manera el impuesto que impulsa el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para gravar segundas residencias de determinado valor en la Gran Manzana, asegurando que se trata de un "peligroso experimento".

"El impuesto a las segundas residencias de Nueva York le está costando una fortuna a la ciudad y al Estado, ya que los ingresos que finalmente se obtendrán son insignificantes en comparación con los impuestos que pagaban las decenas de miles de personas que están huyendo de la ciudad para no volver jamás", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario asegura que "este peligroso 'experimento' político en Nueva York destruirá lo que alguna vez fue una gran ciudad y un gran estado".

"Estoy evaluando si el Gobierno Federal tiene alguna facultad legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde para los millones de personas que adoran Nueva York y desean verla prosperar, en lugar de verla convertida en un lugar inmundo, decadente y plagado de delincuencia y objeto de burlas y desprecio", sentencia Trump.

El lunes, un juez estatal bloqueó temporalmente la medida, que busca el pago de impuestos por inmuebles valorados en cinco millones de dólares o más, y condominios de un millón de dólares o más, bajo propiedad de personas que no residen de manera permanente en la ciudad.

El impuesto, aprobado en mayo por la legislatura del estado con el objetivo de que la ciudad reduzca su enorme déficit, entró en vigor el pasado 1 de julio con miras a recaudar unos 500 millones de dólares anuales para las arcas municipales.