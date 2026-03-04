Síguenos:
José Antonio Kast reúne a su futuro gabinete a una semana del cambio de mando

El Presidente electo se reunió este miércoles con sus futuros ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias en una jornada de coordinación y trabajo previa al cambio de mando el 11 de marzo.

La cita, que se se produce apenas un día después del quiebre político entre Gabriel Boric y José Antonio Kast a raíz del proyecto de cable submarino chino, se desarrolla en el Hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes, y se extenderá entre las 11:00 y las 15:45 horas.

