El Presidente electo se reunió este miércoles con sus futuros ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias en una jornada de coordinación y trabajo previa al cambio de mando el 11 de marzo.

La cita, que se se produce apenas un día después del quiebre político entre Gabriel Boric y José Antonio Kast a raíz del proyecto de cable submarino chino, se desarrolla en el Hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes, y se extenderá entre las 11:00 y las 15:45 horas.

