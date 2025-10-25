EE.UU. escala la tensión con Canadá tras anunciar aumento del 10% en aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, una medida que agrava la tensión comercial entre ambos países y que los ha llevado a suspender el diálogo bilateral.

El mandatario hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde justificó el aumento de los aranceles por un anuncio televisivo que utilizaba declaraciones de Reagan en contra de los gravámenes y que fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia canadiense donde está ubicada la capital, Ottawa.

Trump argumenta que esas declaraciones estaban sacadas de contexto y buscaban influir en la Corte Suprema, encargada de revisar un caso sobre los aranceles impuestos por su Administración.

“Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE”, recalcó el presidente estadounidense sobre la cuña publicitaria emitida la noche del viernes.

Suspensión de diálogo y defensa arancelaria

El nuevo roce se inició de forma inesperada el jueves cuando Trump anunció que había ordenado la suspensión de negociaciones comerciales con Canadá por este comercial de un minuto encomendado por el Gobierno de Ontario.

Trump esperaba que el anuncio no se transmitiera en el partido entre los Blue Jays de Toronto y Los Angeles Dodgers, que fue seguido por millones de estadounidenses.

“Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses (¡y también de los del resto del mundo!). Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía”, defendió el mandatario.

El caso llega a la Corte Suprema

En septiembre pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó revisar la legalidad de los aranceles impuestos por Trump, una causa que el propio mandatario considera vital para sacar adelante su programa económico.

El Supremo tiene previsto escuchar argumentaciones a principios de noviembre sobre si el Gobierno de Trump puede usar poderes económicos de emergencia para imponer el mayor aumento arancelario de la historia reciente del país.

Trump volvió este sábado a acusar a Canadá de usar el anuncio para influir en la decisión del máximo tribunal estadounidense.

Ontario detiene la campaña publicitaria

El anuncio estaba programado para transmitirse también este sábado, pero todavía no está claro si saldrá al aire como parte de la transmisión del segundo partido.

El jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford, dijo en un comunicado este viernes que a partir del lunes suspenderá la campaña publicitaria tras hablar con el primer ministro canadiense, Mark Carney.