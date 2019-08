Escala la guerra comercial: Trump confirmó alza de aranceles en represalia a respuesta de China

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este viernes dos subidas de los aranceles que había anunciado previamente a los productos chinos, en represalia a los gravámenes sobre bienes de Estados Unidos con que respondió hoy China a dichas medidas.

"A partir del 1 de octubre, los 250.000 millones de dólares de bienes y productos procedentes de China, que actualmente están gravados con un 25 por ciento, estarán gravados con un 30 por ciento", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Además, el mandatario informó de que los 300.000 millones de dólares restantes de importaciones chinas, a las que a partir del 1 de septiembre se le iban a aplicar aranceles del 10 por ciento, ahora estarán gravadas con un 15 por ciento.

Washington impuso estas medidas después de que el Gobierno chino cumpliera este viernes sus amenazas y anunciara la imposición de aranceles a bienes de EE.UU. por valor de 75.000 millones de dólares, en respuesta también a otros gravámenes estadounidenses anunciados a principios de agosto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que los aranceles comenzarán a aplicarse el 1 de septiembre, la misma fecha en que entrarán en vigor los aranceles de la potencia norteamericana a productos del gigante asiático por 300.000 millones de dólares.

Este nuevo episodio de la guerra comercial es una nueva señal de que Washington y Pekín mantienen aún posiciones alejadas para resolver el conflicto comercial, días antes de que una delegación china llegue a la capital estadounidense para negociar un hipotético acuerdo comercial entre ambos países.

....Sadly, past Administrations have allowed China to get so far ahead of Fair and Balanced Trade that it has become a great burden to the American Taxpayer. As President, I can no longer allow this to happen! In the spirit of achieving Fair Trade, we must Balance this very....