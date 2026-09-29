Escudo de las Américas: EE.UU. acusa de corrupción al fiscal general de Bolivia

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien acusa de participar en hechos graves de corrupción.

El Departamento de Estado sostuvo que sus acciones debilitan las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Donald Trump a la que también adhirió Chile.

Mariaca figura en una lista de autoridades, exautoridades y otras personas de Bolivia, Colombia y Perú a quienes Washington impuso restricciones de ingreso por presuntas actividades de corrupción o narcotráfico.

Bolivia es el país con más personas identificadas en la nómina: 13 funcionarios o exfuncionarios y un empresario. Entre ellos también están el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

En el caso del fiscal general, el Departamento de Estado afirmó que sus acciones "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo", al tiempo que socavan las instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa, busca fortalecer.

El comunicado citado por EFE no detalla los hechos específicos que sustentan la acusación contra Mariaca.

Bolivia pedirá antecedentes a Estados Unidos

El Gobierno boliviano calificó los señalamientos de "bastante graves" y anunció que solicitará a Washington información complementaria y antecedentes probatorios.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que se realizará una investigación para establecer si corresponde exigir responsabilidades ante la justicia boliviana.

Las autoridades del Legislativo hicieron una solicitud similar a la Cancillería. También plantearon que Mariaca se aparte de sus funciones mientras se aclaran las acusaciones, aunque advirtieron que "una denuncia no es una sentencia".

El fiscal general rechazó las acusaciones y exigió respeto a la soberanía de Bolivia. A su juicio, la decisión estadounidense busca "condicionar" o "interferir" en el trabajo del Ministerio Público.

Mariaca sostuvo que su trayectoria no puede ser cuestionada sin que los hechos sean esclarecidos por las instancias correspondientes.