Trump: "Creo que haremos un acuerdo con Cuba y no será necesario el Ejército"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que habrá "un acuerdo" con Cuba y que no será "necesaria" una intervención militar en la isla.

"Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca, después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar.

El mandatario agregó que quiere "ayudar a Cuba" y "abrir" el país porque hay "cubano-estadounidenses que quieren regresar".

Según publicó CBS News el viernes, la Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses para una posible acción militar en torno a Cuba.

El mandatario republicano descartó una intervención armada y confió en que Washington y La Habana alcanzarán "un acuerdo" bilateral. (FOTO: EFE)

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero en Venezuela, la Administración de Donald Trump redobló la presión sobre Cuba, imponiendo un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica, para forzar cambios políticos y económicos en la isla.

Canciller espera que "nunca ocurra" una acción militar de EE.UU. contra la isla

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este sábado ante la Asamblea General de la ONU, que espera "que nunca ocurra" una intervención militar de EE.UU. en la isla y que, "de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse".

Rodríguez reiteró en ONU que "persiste la amenaza del uso de la fuerza militar" contra la isla, sin embargo, sus declaraciones coincidieron con señalamientos del presidente Trump, quien afirmó que cree habrá "un acuerdo" con Cuba y no será "necesaria" una intervención militar.

Desde Cuba señalaron que, frente a una agresión foránea, la isla "ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse". (FOTO: EFE)

Una acción de este tipo, "de materializarse, constituiría un crimen de gran envergadura, provocaría muertes de cubanos y de jóvenes estadounidenses y una enorme destrucción", puntualizó el canciller cubano en su discurso en ONU.

"Cuba ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho a defenderse", señaló el canciller, que afirmó también que desde el Gobierno son "conscientes del inmenso desafío" que enfrenta la isla "para su seguridad y su supervivencia".

Pese a la retórica de confrontación, ambos gobiernos confirmaron la existencia de discretas conversaciones diplomáticas en curso. (FOTO: EFE)

La víspera Rodríguez, aseguró a con NBC News que EE.UU. "nunca podrá encontrar justificación" para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.