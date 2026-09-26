Tras cinco meses en el mar y más de 37.000 kilómetros recorridos (20.164 millas náuticas), el Buque Escuela Esmeralda regresó este sábado a Valparaíso, marcando el fin de su septuagésimo crucero de instrucción.

La travesía combinó la formación profesional de guardiamarinas y marineros con labores de representación internacional por diversos puertos de Chile y el extranjero.

La llegada de la "Dama Blanca" a la bahía de Valparaíso estuvo marcada por una tradicional bienvenida.

Antes de atracar en el Molo de Abrigo, naves de la zona saludaron al velero con pitos y sirenas, mientras embarcaciones menores acompañaron su trayecto frente a las costas de Concón, Viña del Mar y el puerto principal, donde familiares de la dotación y el comandante en jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Raúl Silva, aguardaban su arribo.

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