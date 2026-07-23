Cadena Taco Bell fue demandada por brote de diarrea en EE.UU.

Consumidores estadounidenses presentaron una demanda contra la cadena de restaurantes Taco Bell, tras haberse contagiado del brote de diarrea desatado en Estados Unidos, vinculado por agencias federales con la lechuga servida en algunos de sus locales.

En la acción, presentada ante el Tribunal del Distrito Este de Míchigan, en Detroit, siete denunciantes exigen que se celebre un juicio con jurado popular en el que -adelantaron- exigirán compensaciones por daños y perjuicios sufridos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de EE.UU., en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), detectaron que el brote de diarrea está relacionado con lechuga iceberg rallada, servida en restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental.

Hasta el pasado, la ciclosporiasis, como se conoce a esta infección intestinal, había afectado a más de 7.000 personas.

Los demandantes explican que contrajeron el parásito después de consumir lechuga suministrada en Taco Bell, que había sido distribuida por Taylor Fresh Food, el mayor procesador de ensaladas y vegetales frescos cortados, a quien también piden procesar.

Una de las personas relató que debió ser internada en un hospital de Detroit, padeciendo diarrea y vómitos durante 11 días, tras acudir a un restaurante Taco Bell los días 24 y 26 de junio, consumiendo en ambas visitas productos que contenían lechuga.

Tras conocerse el vínculo entre la lechuga y el parásito, la cadena de restaurantes de Taco Bell anunció la retirada del producto de todos sus restaurantes.