Policía busca a "asesino serial de gatos" en Florida y ofrecen recompensa

La policía del condado de Palm Beach, en Florida (EE.UU.), busca ayuda para encontrar pistas que permitan detener a un "asesino serial de gatos", que ha atacado a varios felinos callejeros, matando a varios; y por cuya identidad se ofrece incluso una recompensa de 10 mil dólares.

El procedimiento escaló luego de que se revelara un video de cámaras de seguridad que mostraron el actuar el criminal, el pasado 25 de agosto.

"Hace varios meses, comenzamos a escuchar rumores de que podría haber alguien matando gatos comunitarios", relató Local 10 News Jan Steele, de Palm Beach Animal Care & Control.

Las pruebas llegaron luego, cuando la unidad recibió un gato muerto, cuya necropsia reveló que había recibido un disparo: "No mucho después de eso, tuvimos otro gato en los alrededores al que le dispararon y esta vez el gato estaba vivo", agregó.

Una ONG animalista, además, reveló que atendió una gata negra que sobrevivió al disparo, pero la bala le destrozó el hombro y obligó a amputarle la extremidad delantera izquierda.

Pero la búsqueda del sospechoso además enfrenta una barrera: la inteligencia artificial, porque el uso de IA para "aclarar" las imágenes de vigilancia ha obstaculizado la investigación y desperdiciado tiempo y recursos.