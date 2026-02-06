Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU.

Uber fue condenado a millonaria compensación por agresión sexual en EE.UU.

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un jurado federal dictaminó un pago de 8.5 millones de dólares a una pasajera que sufrió un ataque con violencia de género mientras utilizaba los servicios de transporte de la plataforma.

Esta sentencia marca un hito significativo, estableciendo por primera vez la responsabilidad directa de la empresa en un incidente de violencia de género, lo que podría redefinir el futuro de innumerables litigios similares que enfrenta la tecnológica.

Uber fue condenado a millonaria compensación por agresión sexual en EE.UU.
 Pexels

La demandante, Jaylynn Dean, relató haber sido atacada en noviembre de 2023 por un conductor de la aplicación en Tempe, Arizona, encontrándose en un estado de vulnerabilidad debido al consumo de alcohol.

Un jurado federal ordenó este jueves a Uber a pagar 8,5 millones de dólares, tras declarar a la empresa de transporte compartido responsable en una demanda de una pasajera que fue agredida sexualmente cuando usó el servicio en Arizona (EE.UU.).

Esta es la primera vez que Uber es declarada culpable y sentenciada a pagar por su responsabilidad en un asalto sexual en EE.UU., lo que podría influir en miles de casos similares contra la tecnológica.

La demanda fue presentada por Jaylynn Dean, quien afirmó haber sido violada por un conductor de Uber cuando ella estaba bajo los efectos del alcohol y regresaba a su hotel en noviembre de 2023 en Tempe (Arizona).

Los cargos contra Uber

Los abogados de Dean, citados por el periódico Arizona's Family, argumentaron en el juicio que Uber se promocionaba como un servicio seguro para mujeres que habían bebido alcohol, a pesar de la serie de quejas y sus propios datos que este grupo demográfico era, de hecho, el que corría mayor riesgo de sufrir asaltos sexuales.

También argumentaron que la empresa no corroboró los antecedentes criminales del conductor ni en EE.UU. ni en su país de origen.

Para el momento del asalto tampoco ofrecía mujeres conductoras como una opción de servicio ni grabaciones de video o audio durante el viaje.

Imagen foto_00000002
Abogados de la víctima argumentaron con firmeza que la aplicación promovía una falsa sensación de seguridad para sus usuarias en estado de ebriedad. (FOTO: Pexels)

Por su parte, la compañía argumentó que Uber no era responsable ya que los conductores no son sus empleados sino contratistas independientes.

Empresa enfrenta miles de demandas similares

Uber acusó a la mujer de consentir las relaciones sexuales, a pesar que el conductor admitió que la mujer estaba demasiado ebria para dar su consentimiento.

La empresa despidió al conductor por sostener relaciones sexuales cuando realizaba un viaje, algo que está prohibido.

Imagen foto_00000003
Este veredicto emerge en un contexto donde la plataforma enfrenta numerosas denuncias de abuso por parte de mujeres que utilizaron sus servicios de transporte, incluyendo una demanda colectiva de más de 500 pasajeras en California. (FOTO: Pexels)

El jurado, compuesto por nueve personas que deliberaron por cerca de tres días, encontró responsable a Uber de uno de los tres cargos de los que fue acusado.

La compañía enfrenta miles de demandas similares. En julio de 2022, unas 550 mujeres estadounidenses presentaron en California una demanda contra la empresa de transporte compartido Uber por haber sido agredidas por los conductores cuando se encontraban en el interior de vehículos contratados a través de la plataforma.

