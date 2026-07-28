Madrid indultó parcialmente a exlíder independentista de Cataluña

El gobierno de España acordó conceder un indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya (parlamento autonómico), la independentista Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas, por otra de dos años.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia señala que "el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba 'desproporcionada y excesiva'", y mantiene el resto de la pena (multa e inhabilitación política de 4 años y 1 día).

La condena, emitida en marzo de 2023, a Laura Borràs nace de su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), antes de ser una de las caras más visibles del independentismo en el partido catalán Junts y en el Parlament.

Los tribunales consideraron que adjudicó de forma irregular a un conocido 18 contratos menores vinculados al portal web de la ILC, por un valor de 335.700 euros, mediante fraccionamiento de contratos y documentación falsa para aparentar concurrencia.

La expresidenta del parlamento catalán consideraba que en este caso hubo persecución política por su perfil independentista y su implicación con el proceso de independencia de Cataluña de 2017 (el llamado en catalán 'procés').

Sin embargo, el Supremo confirmó la condena y rechazó aplicarle la amnistía por no considerar que tenía relación con el movimiento político.

A través de la red social X, Borràs destacó que el resto de la pena -multa e inhabilitación- se mantiene: "El gobierno español ha decidido hoy que no iré a la cárcel pero, también, que mantiene la inhabilitación de 13 años para cualquier cargo electo".