El psicólogo Nicolás Núñez, académico de la Universidad Andrés Bello, explicó a Cooperativa qué es lo que le pasa a nuestro cerebro durante eventos de ofertas masivas como el Black Friday o Cyber Monday, y entregó recomendaciones para evitar caer en compras compulsivas.

En conversación con Una Nueva Mañana, el profesional detalló que los estímulos propios del comercio electrónico impactan directamente en las hormonas, los neurotransmisores y las áreas del cerebro encargadas de evaluar riesgos y recompensas.

"Básicamente son tres las estructuras cerebrales que participan en este tipo de reacciones, que generan explosiones de ciertas hormonas y neurotransmisores que se asocian a respuestas impulsivas: la respuesta de cuando tú ves este bien deseado o esta experiencia deseada; la respuesta a cuando ves que ese costo es muy alto (y te frena), y la respuesta cuando ves que ese costo lo tachan y hay una súper oferta (sensación de urgencia)", puntualizó.

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