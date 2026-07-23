España: denuncias por violencia machista subieron después de la final del Mundial

Las llamadas al teléfono que atiende en España a víctimas de violencia machista aumentaron 120,8% la madrugada del domingo al lunes, tras la victoria hispana en el Mundial 2026, según fuentes del Ministerio de Igualdad.

En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento correspondió a la comprendida entre las 23:00 horas de la noche del domingo 19 de julio y las 7:00 de la mañana del lunes 20, según datos adelantados por el diario El País.

Aunque en todo el domingo 19 hubo menos llamadas al 016 que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en 21,9 %.

En cuanto al resto de canales, el lunes también es el mismo día que incrementan más los contactos: el correo electrónico registró un aumento del 1.000%, seguido por el chat online (60%) y el WhastApp (8,75%).

Durante el Mundial 2026, la Red Nacional de Refugios (RNR) de México dijo a la Agencia EFE el campeonato implicaba un riesgo porque "se naturaliza la forma en la que los hombres expresan la euforia, el enojo y las rivalidades, que es a través del control, de los gritos, de los insultos, de pegarle a la pared, de romper la camiseta y muchas veces también de descargar estas emociones contra las mujeres, niños y niñas que están a su alrededor".

De hecho, un estudio realizado en Brasil identificó que entre 2015 y 2018, en los días en los que equipos locales jugaban, las amenazas contra mujeres aumentaban 23,7% y las agresiones físicas en 20,8%.

En Europa, un estudio de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), basado en denuncias policiales registradas en el país durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, concluyó que el riesgo de violencia doméstica aumentó 26% cuando la selección inglesa ganó o empató, y 38% cuando perdió.