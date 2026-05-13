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Tópicos: Mundo | España

Femicida condenado admitió crimen previo: Mató y emparedó a otra mujer hace 12 años

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El italiano Marco Gaio Romero reconoció el crimen de la novia que tenía en 2014 en España, cuyo cadáver ocultó en un doble tabique junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

Femicida condenado admitió crimen previo: Mató y emparedó a otra mujer hace 12 años
 EFE (Archivo)

El criminal está sentenciado a 24 años de cárcel, y la Fiscalía busca conseguir otros 22.

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Un hombre condenado a 24 años de prisión por haber matado a su exnovia y madre de su hijo en Torremolinos (Málaga) en 2023, confesó que previamente -en 2014- mató y emparedó a su anterior pareja en este mismo municipio del sur de España.

El procesado, Marco Gaio Romero, de 48 años y nacionalidad italiana, había admitido que mató a su exnovia de 28 años, llamada Paula, pero respecto al crimen de la joven italoalbanesa Sibora Gagani solo reconocía que la había encerrado entre paredes. Negaba su muerte y afirmaba que "era un asunto bastante mas complejo".

Durante la instrucción del caso negó ser el autor del asesinato e incluso llegó a afirmar que la Policía mentía. 

Marco Romero será juzgado por un jurado popular por el asesinato de Sibora, en un procedimiento diferente al que se llevó a cabo por la muerte de su expareja Paula.

La Fiscalía pide que sea condenado a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia machista, con el agravante de parentesco, y otro contra la integridad moral.

En su escrito de defensa, al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, reconoció por primera vez que mató a Gagani en el domicilio que compartían, y reconoció, asimismo, la ocultación del cadáver.

Sibora Gagani y Marco Gaio Romeo
El cuerpo de Sibora Gaga fue hallado en 2023 tras una investigación paralela a raíz de la detención de Marco Romero por el crimen de su expareja. / (Fuente: La Libertad Digital)

 

El cuerpo de Sibora fue descubierto en 2023 por la Policía Nacional tras una investigación paralela a raíz de su detención por el crimen de Paula. Los restos mortales estaban escondidos en un doble tabique que el sujeto levantó en un rincón de una habitación en la que ya no vivía, y se encontraban en una caja de madera, cubiertos de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

El procesado, que actualmente tiene 48 años, conoció a Sibora Gagani en 2009, cuando ella tenía dieciocho años, en la localidad italiana de Nettuno, donde ambos residían, según se indica en el relato de hechos del Ministerio Público. En 2010 se trasladaron a vivir a España.

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