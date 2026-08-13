Ceuta: cifran en 4.000 los niños sin identificar tras masivo ingreso de migrantes

Unos 4.000 menores de edad continúan fuera del sistema de protección de Ceuta, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a los servicios sociales, según estimaciones de ONGs locales, dos semanas después de la masiva entrada ilegal de unas 80.000 personas por la frontera marroquí.

Así lo recoge en un comunicado del grupo Save The Children, que precisa que esta cifra es solo una estimación debido a la dificultad para localizar a todos los niños y niñas que permanecen en distintos puntos de la ciudad española, sin un lugar seguro donde dormir ni acceso adecuado a servicios básicos.

Alrededor de 1.500 menores se encuentran actualmente dentro del sistema de protección, según la estimación de esta ONG, pero miles de menores continúan en distintos puntos del enclave hispano en el norte de África.

Entre los menores que continúan en la calle, la organización identificó a niños y niñas solos, algunos menores de 16 años, una situación que preocupa especialmente por el riesgo de exposición a violencia, explotación, trata y captación por redes criminales.

"Cada día que permanecen en esta situación aumenta su exposición a diferentes formas de violencia y, en el caso de las niñas, incluida la violencia sexual, la explotación o la trata. No podemos esperar más para ponerles a salvo", advirtió la especialista en migraciones de Save the Children Jennifer Zuppiroli.

Ante la falta de recursos, asociaciones vecinales y entidades sociales están habilitando espacios de acogida y proporcionando alimentos, productos de higiene y otros bienes básicos, además de tratar de identificar a los menores que permanecen fuera del sistema.