Trump atribuyó crisis migratoria en Ceuta a las "políticas de extrema izquierda" de España

La Casa Blanca atribuyó este jueves a las "políticas globalistas de extrema izquierda" de España la situación en Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular el espigón fronterizo hacia territorio español.

"El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa de las consecuencias de seguir implementando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", dijo a la agencia de noticias EFE Ana Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

Este jueves, alrededor de las 12:30 horas, miles de migrantes han accedido a la ciudad autónoma española desde Marruecos cruzando a pie por el espigón fronterizo sur del Tarajal, una situación que se ha repetido horas después, sobre las 15:30, con otros miles accediendo de forma irregular a la ciudad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación.

Sánchez afirmó este jueves que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y preparaba todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

La postura del Gobierno estadounidense añade tensión internacional a la emergencia humanitaria que afronta España. (FOTO: EFE)

En las últimas horas el Gobierno informó de que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guarda Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta.

También indicó que España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria y se comprometieron a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de forma irregular.

Recuperan nueve cuerpos de personas que intentaron entrar a nado en Ceuta

Además, se informó que la Guardia Civil recuperó este jueves los cadáveres de ocho personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a nueve el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de migrantes a la ciudad española desde Marruecos.

Según los datos facilitados a la agencia EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se produjo a primera hora de esta mañana y, posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras ocho personas más que presuntamente fallecieron ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.

Ante los graves hechos en la ciudad autónoma, la Casa Blanca urgió a los países europeos a modificar de manera drástica sus lineamientos actuales. (FOTO: EFE)

Los cadáveres fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

Las primeras hipótesis apuntan a que estas nueve personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.

Las fuentes consultadas por EFE no descartaron la posibilidad de que el número de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas.

El Gobierno de España confirmó que el Ejecutivo "está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación" para garantizar la seguridad. (FOTO: EFE)

Con los de este jueves, se eleva a 39 el número de migrantes localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año.

El gobierno de la ciudad de Ceuta cifra entre 1.500 y 2.000 las personas que han entrado en los últimos diez días, a los que se suman los de hoy, de los que no hay cifras oficiales, aunque EFE pudo comprobar que miles han intentado cruzar la valla que separa las dos ciudades.